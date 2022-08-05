Синоптик раскрыла, когда в Москве спадет жара Синоптик Позднякова: в Москве спадет жара к началу следующей недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Со следующей недели в Москве ожидается понижение среднесуточной температуры до примерно 20 градусов тепла, рассказала «Радио 1» главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, последним по-настоящему жарким днем августа станет предстоящая суббота.

Это будет последний жаркий день в августе, потому что уже в воскресенье столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди различной интенсивности, будет развиваться грозовая деятельность. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. После прохождения холодного фронта, температура будет понижаться, — уточнила Позднякова.

При этом в воскресенье, 7 августа, температура в западной части Подмосковья будет колебаться в районе 26-28 градусов, а на востоке — около 30-32 градусов выше нуля. Синоптик уточнила, что к концу следующей недели столбик термометра вновь покажет относительно высокую температуру, по словам Поздняковой, в Москве установится от 24 до 28 градусов тепла.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что то в Центральной России не собирается сдавать свои позиции. Несмотря на наступление августа и пересечение так называемого летнего климатического экватора, температура продолжает расти.