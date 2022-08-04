Синоптик Тишковец предупредил о «температурном форсаже» в августе Синоптик центра «Фобос» Тишковец рассказал о жаре в 32 градуса до конца недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции. Несмотря на наступление августа и пересечение так называемого летнего климатического экватора, температура продолжает расти. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растёт до 27–29 градусов, дальше будет больше, — предупредил синоптик.

По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов.

На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27–32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку, — сообщил Тишковец.

По его словам, такой температурный режим на 4–5 градусов превышает климатическую норму.

Ранее Главное управление МЧС по столице экстренно предупредило москвичей о наступлении сильной жары с 3 по 6 августа. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары: температура составит до 30–33 градусов тепла. Предупреждение в столице действует до утра 5 августа.