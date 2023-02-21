Синоптик: в Москве перешли на новые климатические нормы Синоптик Леус: метеорологические службы Москвы в 2023 году перешли на новые климатические нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за изменений климата в 2023 году многие метеорологические службы перешли на новые климатические нормы, согласно которым весна приходит в Москву 20 марта, рассказал Lenta.ru специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, с этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку ноль градусов. До этого синоптики считали, что климатическая весна в столице наступает 27 марта, уточнил эксперт.

В этом году метеорологические службы перешли на новые климатические нормы. Те, которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта, — рассказал Леус.

Синоптик пояснил, что после подсчета данных за последние 30 лет выяснилось, что средняя дата наступления весны сместилась на неделю вперед.

Накануне Леус рассказал, что метеорологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем. Синоптик уточнил, что в феврале иногда наблюдалась весенняя температура, однако никаких намеков на наступление весны при этом не было.