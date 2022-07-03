Синоптик рассказала об июльской погоде в Москве Синоптик Макарова: в июле в Москве температура будет выше климатической нормы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что в июле в Москве температура воздуха превысит климатическую норму на 1-1,5 градуса. При этом меньше нормы выпадет осадков, отметила она в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным, — пояснила синоптик.

Макарова также предупредила москвичей о скорых дождях. Они начнутся 5 июля, но будут кратковременными и локальными.

Ранее стало известно, что 2 июля Марина Макарова заявила: водоемы Москвы и Подмосковья прогрелись до 24 градусов. По ее словам, из-за сухой и жаркой погоды уровень водоемов снижается — вода испаряется, а также частично уходит в землю. Такая ситуация сохранится в течение ближайших трех суток.