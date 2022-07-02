Водоемы Москвы прогрелись до 24 градусов Главный специалист Росгидромета Макарова: температура воды в реках столичного региона составляет 24 градуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдыхающие на водоеме в Москве

Водоемы Москвы и Подмосковья прогрелись до 24 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. При этом она отметила, что уровень воды в реках снижается из-за жары.

Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса, — цитирует синоптика агентство.

По словам Макаровой, из-за сухой и жаркой погоды уровень водоемов снижается — вода испаряется, а также частично уходит в землю. Такая ситуация сохранится в течение ближайших трех суток.

Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщил в беседе с NEWS.ru, что выходные в столице будут жаркими. Среднесуточная температура составит +30 градусов. По его словам, несколько прохладнее станет не ранее 6-7 июля, когда ожидаются обильные дожди.