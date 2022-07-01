Москвичам рассказали, когда в столичный регион вернется прохлада Метеоролог Шувалов рассказал, что в столичном регионе ожилаются жаркие выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал в беседе с NEWS.ru, что в столичном регионе ожидаются жаркие выходные дни. Среднесуточная температура будет находится на отметке в 30 градусов. Эксперт посоветовал поберечься в дневное время суток из-за высокой активности солнца.

Выходные в столичном регионе ожидаются довольно жаркие, среднесуточная температура будет находится на отметке 30 градусов. К сожалению, такой приятной свежести, как в последние несколько дней, ждать не стоит. Так что если планируете проводить свой досуг на природе, поберегите себя в дневное время, когда солнце находится в наиболее активной фазе, — заявил Шувалов.

Также метеоролог отметил, что прохлады с дождями не стоит ждать до седьмого июня.

Перехода к другому типу погоды стоит ждать не раньше шестого, седьмого июня. Именно в эти даты должны начаться обильные дожди, которые и принесут долгожданную прохладу в столичный регион, — отметил Шувалов.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что главными симптомами солнечного или теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания. Врач подчеркнул, что летний зной опасен для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.