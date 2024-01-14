Синоптик предупредил москвичей о снегопаде и резком потеплении Синоптик Шувалов сообщил, что с 15 января в Москву придут потепление и снегопады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе к Москве подойдет очередной циклон, который приведет к резкому потеплению и понижению атмосферного давления, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, морозы отступят уже с понедельника, 15 января.

Аномальные морозы отступят и уже в понедельник, 15 января, средняя температура воздуха составит минус 2–5 градусов. В ночь на вторник ожидается минус 2–6 градусов днем до минус 7 градусов. В начале недели будет облачно, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега, — уточнил собеседник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на юге Западной Сибири 15 января ожидается очень сложная и опасная погода. По его словам, это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Также здесь ожидается заметное понижение температуры.

Усилится ветер и на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик. Его скорость будет достигать 30 метров в секунду при очень низкой для юга России температуре — минус 5–10 градусов. По словам синоптика, это по-настоящему опасная погода. Очень морозной будет погода на Урале. В Свердловской области столбики термометров опустятся до отметок минус 40 градусов, подытожил Вильфанд.