Секс со школьницей в туалете фастфуда довел москвича до уголовного дела Baza: на жителя Москвы завели дело после секса со школьницей в туалете фастфуда

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Москвы за растление 15-летней девочки, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, сам инцидент произошел в одном из столичных ресторанов быстрого питания. Полицию вызвала посетительница фастфуда после того, как услышала странные звуки в туалете.

Как передает Baza, прибывшие на место вызова сотрудники правоохранительных органов застали в кабинке парня и школьницу. Молодой человек заявил полицейским, что не знал о юном возрасте спутницы.

Ранее в Калининграде завели уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые занимались сексом на братской могиле у мемориала погибшим при штурме Кенигсберга воинам. На влюбленную пару пожаловались местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении места захоронения и намогильного сооружения. Теперь любовникам грозит до трех месяцев ареста.

В Челябинской области ранее была задержана учительница, которую подозревают в сексуальной связи с 15-летним школьником. Предварительно, 26-летняя преподавательница вступила в половую связь с учеником еще весной этого года. Ей может грозить до четырех лет лишения свободы и запрет на преподавательскую деятельность до пяти лет.