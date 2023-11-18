Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве Baza: в Москве задержана участница шоу «Пацанки» Людмила Ушакова

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Людмила Ушакова

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Людмилу Ушакову, ее подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По данным канала, краснодарский отдел полиции объявил ее в федеральный розыск в конце сентября 2023 года.

Как выяснила Baza, еще 20 сентября телеканал «Пятница» сообщал о задержании в Москве их бывшей участницы Милы Грац (так Ушакова себя называет). По информации канала, девушка шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой, а также оказывала психологическое давление на одного из редакторов, в результате чего он раскрывал ей данные о предстоящих испытаниях на шоу, из-за чего и был уволен.

Кроме того, пишет канал, 26-летняя Ушакова обманом выманила деньги у сотрудников проекта под предлогом проблем у близких. По данным Baza, когда история вскрылась, Грац продолжила угрожать и вымогать деньги у работников «Пятницы», в итоге они написали заявление в полицию. Тогда, как пишет Baza, Ушакову задержали, но уже на следующий день отпустили из отдела полиции.

В прошлом году участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей. Девушка ударила мать ножом в спину и повредила руку отцу. Инцидент произошел в их квартире в Гатчине. Мать девушки госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Отца доставили в отделение травматологии, у него был поврежден нерв на левой руке. Саму Колупаеву сразу задержали правоохранители.