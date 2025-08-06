Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:13

Раскрыто место упокоения потомка Трубецких и Голицыных

Князя Александра Трубецкого похоронят в семейной усыпальнице

Вид на территорию Донского ставропигиального мужского монастыря Вид на территорию Донского ставропигиального мужского монастыря Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Потомок известных дворянских родов Трубецких и Голицыных Александр Трубецкой будет похоронен в семейной усыпальнице князей Голицыных на кладбище при Донском монастыре в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Церемония прощания состоялась 6 августа в Донском монастыре. Ее участниками стали десятки близких и знакомых. Ритуальные венки прислали, в том числе, из Парижа.

О смерти князя стало известно 30 июля. Александру Трубецкому было 78 лет. Известно, что незлого до кончины его госпитализировали с проблемами дыхания. Трубецкой был потомком князей, чья родословная восходит к князю Гедимину и, согласно преданию, к Владимиру Красное Солнце. Всю жизнь он занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

Также 6 августа состоялась церемония прощания с Героем России космонавтом Талгатом Мусабаевым. В ней приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, космонавты Олег Кононенко и Анатолий Арцебарский. У гроба установили венки, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и госкорпорации «Роскосмос».

потомки
смерти
культура
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Раскрыто место упокоения потомка Трубецких и Голицыных
Россиян успокоили на фоне новостей о вымывании песка с пляжей по всему миру
На Западе оценили визит спецпосланника Трампа в Россию
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.