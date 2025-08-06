Потомок известных дворянских родов Трубецких и Голицыных Александр Трубецкой будет похоронен в семейной усыпальнице князей Голицыных на кладбище при Донском монастыре в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Церемония прощания состоялась 6 августа в Донском монастыре. Ее участниками стали десятки близких и знакомых. Ритуальные венки прислали, в том числе, из Парижа.

О смерти князя стало известно 30 июля. Александру Трубецкому было 78 лет. Известно, что незлого до кончины его госпитализировали с проблемами дыхания. Трубецкой был потомком князей, чья родословная восходит к князю Гедимину и, согласно преданию, к Владимиру Красное Солнце. Всю жизнь он занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

Также 6 августа состоялась церемония прощания с Героем России космонавтом Талгатом Мусабаевым. В ней приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, космонавты Олег Кононенко и Анатолий Арцебарский. У гроба установили венки, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и госкорпорации «Роскосмос».