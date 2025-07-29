Раскрыта причина пожара в строящейся высотке на севере Москвы Пожар в строящейся высотке на севере Москвы мог произойти из-за неосторожности

Причиной пожара в недостроенной высотке на севере Москвы могло послужить неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Возгорание произошло в строящемся ЖК на Большой Академической улице.

Предварительной причиной является неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара станет известна по итогам пожарно-технической экспертизы, — сказал собеседник агентства.

Ранее представители МЧС сообщили о возгорании на нижних этажах строящегося в столице дома, из-за чего на верхних запертыми оказались около 15 рабочих, которые не могли самостоятельно спуститься с 12-го, 14-го и 19-го этажей. Из-за пожара возникло сильное задымление.

Позже стало известно, что в результате пожара в строящемся многоэтажном здании пострадали двое рабочих. Им потребовалась помощь врачей, прибывших на место инцидента. В общей сложности медики осмотрели 19 спасенных строителей.

До этого СМИ сообщили о пожаре, который охватил две квартиры и балкон в жилом здании на Мытной улице в Москве. По имеющимся данным, один из жильцов дома погиб из-за отравления угарным газом. Еще девять человек отделались травмами различной степени тяжести. В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс ликвидации пожара.