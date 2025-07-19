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19 июля 2025 в 22:55

ПВО сбила еще один дрон ВСУ, летевший на Москву

Собянин: ПВО сбила еще один дрон ВСУ под Москвой

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны вновь пресекли очередную атаку на Москву беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. До этого в 22:12 мск он передавал об еще одном уничтоженном дроне противника.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковском введены временные ограничения. Воздушные гавани из соображений безопасности пока не принимают и не выпускают самолеты.

До этого стало известно, что в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты. Через некоторое время он возобновил полноценную работу. Пояснялось, что меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на вылет воздушных судов. При этом прием прибывающих рейсов продолжался в обычном режиме. Точные причины введения ограничений не разглашались.

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