Москвичам рассказали, когда закончится псевдотропическая погода Метеоролог Шувалов заявил, что псевдотропическая погода в столичном регионе продлится до выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в Москве

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов, в беседе с NEWS.ru рассказал, что в Москве стоит ждать прекращения псевдотропической погоды к выходным. Также эксперт уточнил, что подобное явление обусловлено перестройкой атмосферных процессов.

Сейчас в столичном регионе происходит перестройка атмосферных процессов. Псевдотропическая погода объясняется тем, что воздушные массы прогреваются и начинают не тормозиться от земли, а, наоборот, с ускорением двигаться вверх. Такая погода продлится еще минимум на протяжении нескольких дней. Дальше ситуация должна стабилизироваться, правда, среднесуточная температура будет находиться на отметке ниже климатической нормы примерно на 2-3 градуса, — заявил Шувалов.

Ранее главный агроном сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Владимир Викулов в беседе с NEWS.ru рассказал, чем чревато нашествия саранчи для сельхозугодий и какие способы борьбы с ним существуют. Эксперт отметил, что одним из наиболее важных факторов для размножения этого вида насекомого является засушливая погода.

Также уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов заявил, что минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Эксперт пояснил, что при повышенном потоотделении из-за жаркой погоды следует своевременно восполнять запасы жидкости в организме. Он отметил, что в жаркую погоду человек должен выпивать порядка семи стаканов воды.