Пожар на автомобильном заводе в Москве потушен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожарные ликвидировали огонь на заводе на востоке Москвы, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России. Там несколько часов пылало предприятие по производству специализированных автомобилей.

Пожар полностью ликвидирован, — сказали в пресс-службе.

Ранее в здании произошли обрушения и хлопки. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти, к тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники. Очевидец опубликовал видео с места событий: на кадрах видно, как к загоревшемуся заводу подъезжали колонны техники, а на месте работали более 10 пожарных расчетов. Практически на километр в небо поднялся плотный черный столб дыма.

Накануне в Набережных Челнах вспыхнули торговые павильоны. Огонь удалось локализовать силами 130 человек личного состава и 40 единиц техники. В МЧС РФ отметили, что огонь успел распространиться на территории авторынка «Гараж-500» площадью 6,8 тысячи квадратных метров.

До этого в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.