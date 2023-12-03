Крупный пожар охватил завод на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Огонь охватил завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе на востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там отметили, что возгоранию присвоен второй (повышенный) номер сложности, а также подчеркнули, что горящее здание многоуровневое — имеет три и четыре этажа.

На заводе на Открытом шоссе в производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется, — отметил собеседник агентства.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места событий. Очевидцы сообщили, что на месте работают несколько пожарных расчетов.

До этого крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.

Накануне в Набережных Челнах вспыхнули торговые павильоны. Огонь удалось локализовать силами 130 человек личного состава и 40 единиц техники. В МЧС РФ отметили, что огонь успел распространиться на территории авторынка «Гараж-500» площадью 6,8 тысячи квадратных метров.