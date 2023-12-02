Крупный пожар на авторынке в Набережных Челнах локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горят торговые павильоны, локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Там отметили, что огонь успел распространиться на территории авторынка «Гараж-500» площадью 6,8 тысяч квадратных метров.

В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 6 800 квадратных метров, — отметили представители ведомства.

До этого сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 130 человек личного состава и 40 единиц техники, однако огонь долгое время продолжал распространяться. В прокуратуре Набережных Челнов организовали проверку по факту возгорания в торговых павильонах. В ведомстве сообщили, что на место происшествия выезжал зампрокурора города Олег Ульянченко. Надзорное ведомство и профильные специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

До этого крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.