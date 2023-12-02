Авторынок в Татарстане горит на площади 6800 квадратных метров

Фото: МЧС России

Площадь возгорания в торговых павильонах на территории авторынка «Гараж-500» в Татарстане составляет 6800 квадратных метров, сообщили ТАСС в МЧС России. К тушению пожара привлечены 130 человек личного состава и 40 единиц техники, однако огонь продолжает распространяться.

МЧС России наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров, — следует из сообщения.

В прокуратуре Набережных Челнов организовали проверку по факту возгорания в торговых павильонах. В ведомстве сообщили, что на место происшествия выезжал зампрокурора города Олег Ульянченко. Надзорное ведомство и профильные специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

Ранее пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. Один человек пострадал. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполнял помещение крытого рынка. Очевидцы рассказали, что пламя очень быстро распространяется. Они также отметили, что в здании находилось очень много людей.