Охваченный огнем завод в Москве начал рушиться изнутри В МЧС сообщили о внутреннем обрушении горящего завода в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Площадь пожара, охватившего здание завода специализированных автомобилей на востоке Москвы, составляет 2 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что из горящего здания доносятся звуки хлопков и обрушений.

Внутри горящего здания завода начались хлопки, происходят обрушения <...> Номер пожара повышен до третьего. Интенсивность горения возрастает, — заявил собеседник агентства.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что к загоревшемуся заводу специализированных автомобилей продолжает прибывать техника, на месте работают больше 10 экипажей пожарных. Практически на километр в небо возвышается большой черный столб дыма.

Ранее огонь охватил завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе на востоке Москвы. В оперативных службах отметили, что возгоранию присвоен второй (повышенный) номер сложности, а также подчеркнули, что горящее здание многоуровневое — имеет три и четыре этажа.

До этого крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.