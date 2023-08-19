Появилось видео пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве Mash: на подземной парковке «Ашана» в Москве вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На подземной парковке московского супермаркета «Ашан», который расположен у станции метро «Кантемировская», вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в связи с произошедшим были эвакуированы 2,5 тысячи человек.

Возгорание оперативно потушили. О пострадавших не сообщается. Судя по видеозаписи с места событий, на парковке загорелся автомобиль.

Ранее стало известно о возгорании в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина в Москве, откуда эвакуировали около 100 человек.

Кроме того, в Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. Там воспламенился трансформатор. Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. «Восточная» входит в магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» и обслуживает более 140 тыс. км линий электропередачи и свыше 900 подстанций.

В Екатеринбурге загорелась строящаяся «УГМК Арена», расположенная на улице Степана Разина. По данным пресс-службы МЧС России, пожар площадью 10 квадратных метров возник на шестом этаже, загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.