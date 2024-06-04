Появились кадры падения шахты лифта с рабочими в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеоролик с моментом обрушения части старой лифтовой шахты на Бобровом переулке в центре Москвы. Согласно его сведениям, там находились двое рабочих.

Как уточнил канал, в момент обрушения мужчины проводили ремонтные работы. Когда конструкции шахты начали падать, один из рабочих упал вместе с ними на асфальт. Второму удалось ухватиться за металлическую балку и повиснуть на ней. В опубликованном ролике можно заметить, как находившийся неподалеку мужчина моментально бросился на помощь пострадавшему.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта жилого дома в Бобровом переулке. Уточнялось, что один человек получил травмы. На опубликованных кадрах уже с другого ракурса видно, как мужчина повис на части конструкции, в этот момент другие рабочие пытаются добраться до него.

До этого обрушение лифта произошло в жилищном комплексе «Счастливый» в селе Усады в Татарстане. Местные электрики отклчюили свет, не предупредив об этом жильцов дома. При падении кабина лифта остановилась благодаря аварийному стопу, управляющая компания уже пожаловалась на электриков.