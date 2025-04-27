Появились кадры охваченных огнем московских бань Опубликованы кадры пожара в «Банной усадьбе» в Москве

Фото: t.me/mchs_official*

Telegram-канал Mash опубликовал кадры мощного пожара, вспыхнувшего на территории банного комплекса «Банная усадьба» в Москве. Площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат охваченные огнем деревянные строения. Всего пламя охватило семь бань, с огнем борются свыше 50 спасателей и 15 единиц спецтранспорта.

Ранее в МЧС России сообщили, что к месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32 и приведен в готовность пожарный поезд. По данным ведомства, из близлежащих зданий эвакуировали порядка 25 человек.

До этого стало известно, что восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае. Там отметили, что ветер способствовал быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляла 900 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.

Тем временем в селе Веселоярск Алтайского края загорелись складские помещения вдоль железнодорожных путей. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров, угрозы жилым домам не было. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области. Огонь распространился на площади 20 тысяч квадратных метров. Для выяснения всех обстоятельств был создан муниципальный штаб.