Площадь мощного пожара в московских банях резко увеличилась Площадь пожара в московской «Банной усадьбе» выросла до 1500 «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь пожара в московском комплексе «Банная усадьба», расположенном на Яузской аллее на северо-востоке столицы, выросла до 1500 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, огонь охватил уже семь зданий.

На месте работают свыше 50 спасателей и 15 единиц спецтранспорта. Также к месту вылетели два вертолета Ка-32 и приведен в готовность пожарный поезд. Уточняется, что из близлежащих зданий эвакуировали порядка 25 человек.

Ранее сообщалось, что пожар распространился на площади 1,2 тысячи «квадратов». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае. Там отметили, что ветер способствовал быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляла 900 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.

До этого в алтайском селе Веселоярск также вспыхнули складские помещения, расположенные вдоль железнодорожных путей. Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров. Угрозы жилым домам не было, а информации о жертвах и пострадавших не поступало.