В Москве загорелся банный комплекс на площади 1,2 тысячи «квадратов» МЧС тушит пожар в банном комплексе на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар начался в банном комплексе на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление МЧС. Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

На Яузской аллее горит банный комплекс на 1200 «квадратах». На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сказано в публикации.

По указанному адресу находится банный комплекс с деревянными теремами «Усадьба Банная». Как пишет Telegram-канал SHOT, огонь охватил сразу несколько зданий. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае. Там отметили, что ветер способствовал быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляла 900 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.

До этого в селе Веселоярск Алтайского края загорелись складские помещения вдоль железнодорожных путей. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров, угрозы жилым домам не было. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области начался пожар. Огонь распространился на площади 20 тысяч квадратных метров.