Посольство Швеции в Москве атаковали фекалиями с украинскими флажками Активисты в масках забросали посольство Швеции в Москве фекалиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Группа активистов в масках забросала здание посольства Швеции в Москве фекалиями с украинскими флажками, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в акции участвовали около 10 человек, которые, предположительно, выступили против вступления страны в НАТО.

Инцидент произошел 27 февраля на Мосфильмовской улице. О людях, двигавшихся в сторону здания шведского посольства, сообщили в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов никого не нашли, но обнаружили «бомбочки» из фекалий с украинскими флажками.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Участников перфоманса ищут.

Ранее аналогичную акцию провели у посольства Польши в Москве. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в обоих случаях действовали одни и те же лица.

В связи с началом СВО множество западных государств поддержали Киев, однако не всегда жители этих стран были согласны со своими властями, что приводило к осквернению украинских флагов. NEWS.ru ранее составил список стран, в которых это происходило, а также рассказал, что вызывало недовольство жителей третьих стран.