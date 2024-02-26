Составлен список стран, где нападали, рвали и оскверняли флаг Украины

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В связи с началом СВО множество западных государств поддержали Киев, однако не всегда жители этих стран были согласны со своими властями, что приводило к осквернению украинских флагов. В каких странах это происходило, что вызывало недовольство жителей третьих стран?

Что произошло с украинским флагом во Франции

KP.RU сообщает, что в Марселе украинские беженцы из Одессы решили провести акцию с украинским флагом на ступеньках лестницы вокзала Сент-Шарль, однако столкнулись с реакцией местных жителей.

«Группа неравнодушных марсельцев подбежала к флагу, начала топтать его и прыгать на нем, плеваться, а один даже помочился. От такого отношения украинцы были в шоке, но сделать ничего не могли», — пишет издание.

Кому не понравился украинский флаг в Германии

Инцидент в Марселе — не единственный в странах Европы. Как писало немецкое агентство Spiegel, в мае 2023 года несколько подростков сорвали и осквернили флаг Украины, вывешенный около ратуши балтийского портового города Висмар. Мотивы подростков остались неизвестными.

Полиции также удалось получить видеозапись инцидента. Судя по кадрам, в инциденте участвовали несколько молодых парней, которым грозит наказание за порчу имущества и надругательство над флагами и государственными гербами иностранных государств.

Что сделал российский дипломат с флагом Украины в Турции

В тот же период крупный скандал произошел из-за украинского флага в Турции. Telegram-канал Baza опубликовал видео с дракой, которая произошла в кулуарах саммита ПАЧЭС, который проходил в мае 2023 года в Анкаре.

Журналисты из программы «60 минут» брали интервью у депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая была главой российской делегации. В это время украинский нардеп Александр Мариковский встал у нее за спиной, развернул украинский флаг и начал выкрикивать националистические лозунги. К нему подошел секретарь делегации РФ Валерий Ставицкий, вырвал флаг из рук и унес. Депутат Рады устроил драку, был остановлен охраной саммита, но все же смог отбить свой флаг.

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Что сделали с флагом Украины в парламенте Словакии

За две недели до начала СВО украинский флаг стал целью нападения в парламенте Словакии. 9 февраля в Народной раде страны обсуждалось военное соглашение с США, которое бы позволило американским войскам использовать два аэродрома в Словакии.

Как пишет РБК, с законопроектом были резко несогласны представители партии «Наша Словакия» (ультраправая, антимигрантская, противники ЕС). Они заблокировали трибуну со спикером и развернули флаг своей страны. В ответ депутаты из партии «За свободу и солидарность» (либертарианцы-евроскептики) встали перед ними и развернули флаг Украины. Тогда депутат от «Нашей Словакии» Андрей Медвецки облил их с флагом водой из бутылки, а после набросился, вырвал флаг и скомкал.

Глава МИД Словакии извинился за инцидент.

Как осквернили украинские флаги в Прибалтике

Не стали исключением в отношении к флагу Украины и страны Прибалтики. В апреле 2022 года в городе Пылве было возбуждено дело об осквернении украинского флага в отношении 59-летнего гражданина Эстонии.

«Около часа ночи данный мужчина находился на улице Маарья в Пылве, где он сначала ударил молотком по флагштоку, а затем прорезал систему крепления флага, в результате чего ему удалось снять с флагштока украинский флаг. В момент совершения преступления мужчина якобы был сильно пьян. На допросе он сказал, что на самом деле не испытывает вражды к Украине», — заявили в местной прокуратуре.

В октябре 2023 года схожая история произошла в Вильнюсе: футбольные болельщики из Венгрии, которые приехали поболеть за свою сборную в Литву, «сорвали флаг Украины с фасада одного из зданий в Вильнюсе, бросили его в мусорный бак на глазах у других людей и плюнули на него», как пишет издание ERR.ee.

Изначально СМИ сообщили, что в нападении на флаг участвовали трое мужчин и женщина, все в состоянии алкогольного опьянения. В итоге обвинения были предъявлены только двоим. Мотив своего поступка они объяснить не смогли.

В феврале 2023 года Telegram-каналы распространили ряд видео, на которых жители Латвии вытирали ботинки об украинские флаги, стянутые вокруг фонарных столбов. Комментариев от латвийских властей не последовало.

Кто разорвал украинский флаг в Тбилиси

В столице Грузии флаг Украины стал целью представителя местного консервативно-патриотического движения накануне Дня Победы в 2023 году. Как сообщил телеканал «Мтавари», флаг сорвал и порвал член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, которого считают пророссийским политиком в Грузии.

После начала СВО Гогаладзе предостерегал своих соотечественников и призывал не поддерживать Украину в конфликте с Россией. Членов грузинских нацбатальонов на Украине он сравнил с последователями грузинского коллаборациониста Шалвы Маглакелидзе, который участвовал в создании и командовании Грузинским легионом, который воевал за Германию в Великой Отечественной войне.

Как оскверняли флаги на Украине

Флаг нередко становился целью для нападений и со стороны граждан Украины. В октябре 2023 года в центре Одессы житель Днепропетровской области публично порвал флаг Украины. Правонарушителю 18 лет, ему грозит штраф до 68 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет. Он был нетрезв, и в какой-то момент его «не устроил» государственный флаг на фасаде одного из зданий. Мужчина начал тянуть полотно, пока не порвал, о чем тут же сообщили в полицию бдительные прохожие.

Вскоре после этого самый большой флаг Украины в мире подвергся «нападению» прямо в центре Киева. В ноябре 2023 года экстремально сильный ветер разорвал надвое знамя размером 16 на 24 метра, установленное на флагштоке высотой в 90 метров. Полотнище оперативно заменили, однако всего через три дня ветер порвал его снова.

Аналогичная ситуация произошла с большим флагом Украины в Харькове — ветер порвал его дважды.

«То, что мы пытаемся в таких сложных условиях поднять наш флаг, показывает нашу стойкость, любовь к городу и государству», — заявил украинским СМИ заместитель городского головы Виталий Мельник.

За месяц до начала СВО в Харькове украинский флаг порвался надвое из-за экстремального ветра. В тот же вечер на другом конце страны, в Тернополе, ветер порвал огромный баннер с лицом Степана Бандеры, установленный на фасаде местной мэрии. Полотно разорвалось на несколько кусков, и в итоге от украинского националиста на фасаде остался только лоб.

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