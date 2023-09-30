Похожий на гранатомет предмет нашли на набережной Москвы-реки Baza: на Курьяновской набережной в Москве нашли похожий на гранатомет предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Курьяновской набережной нашли предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет, сообщает Telegram-канал Baza. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, действующее ли это оружие и кто его мог оставить.

По данным Baza, похожий на гранатомет предмет нашел на территории столичного складского комплекса охранник. Он сразу же обратился в полицию.

Ранее в Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице. Они приняли предмет за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

До этого сообщалось, что отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.