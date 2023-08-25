Женщины потребовали от полиции обезвредить резиновую вагину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, девушки приняли незнакомую вещь за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

По данным Mash, девушки нашли секс-игрушку на газоне в Петровско-Разумовском проезде в Москве. Когда они узнали предназначение своей находки, то покраснели и молча убежали. Дальнейшая судьба вагины неизвестна.

Ранее «Mash на волне» сообщал, что отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.

До этого мужчина в Москве ограбил секс-шоп. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина пошел прочь из магазина.