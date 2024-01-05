Погода и магнитные бури в Москве сегодня, 5 января: когда потеплеет Леус заявил, что в Москве 5 января ожидается морозная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в российской столице ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Какая температура воздуха будет 5 января в Москве и Подмосковье, что с магнитными бурями?

Погода в Москве и Подмосковье сегодня, 5 января

По словам Леуса, погода в столице будет формироваться в противоборстве приближающегося с запада циклона и медленно уходящего на северо-восток морозного барического максимума. Температура воздуха прогнозируется в районе минус 20 градусов.

«Температура воздуха — от минус 18 до минус 20 градусов, в Подмосковье — от минус 17 до минус 22 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 мм ртутного столба, что ниже нормы», — сообщил метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале заявил, что в Москве, сегодня, 5 января, уже немного потеплеет, но погода все равно остается морозной.

«В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена юго-западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается еще один по-зимнему погожий денек. При этом, несмотря на начавшееся медленное ослабление морозов, температурный фон пока останется аномально холодным», — отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что в российской столице потепление начнется только с 9 января.

«Начиная с рабочей недели (9 января) температурный фон будет в диапазоне минус 10–15 градусов», — рассказал синоптик.

По данным центра «Фобос», в Подмосковье сегодня, 5 января, ожидается малооблачная погода. Днем — от минус 16 до минус 18 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве

Будут ли сегодня магнитные бури

По данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 5 января, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%, а вероятность появления сильного магнитного шторма составляет также 1%.

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики сообщает, что вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле ожидается спокойное, с отдельными периодами неустойчивости.

По данным синоптика Евгения Тишковца, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается.

«Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные», — написал он в своем Telegram-канале.

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают, что геомагнитные возмущения будут зафиксированы на Земле только в конце января, до этого момента магнитных бурь не прогнозируется.

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