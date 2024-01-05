Россияне рассказали об отношении к длинным новогодним праздникам «Работа.ру»: почти 50% россиян устраивает график новогодних праздников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почти 50% россиян устраивает действующий в стране график новогодних праздников, пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». Еще 11% опрошенных хотели бы увеличить число выходных дней в январе, а 12% граждан считают разумным перенести их на лето.

Согласно итогам опроса, 10% респондентов считают, что новогодние нерабочие дни можно равномерно распределить по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных выходных. Основной причиной для изменения графика январских каникул россияне назвали отсутствие дел. Около 27% граждан заявили, что не любят зимнюю погоду, а 19% опрошенных работают в новогодние праздники.

Более половины россиян также рассказали, что ценят новогодние каникулы за проведенное с семьей время. Каждый пятый опрошенный заявил, что ждет январских праздников ради большого заработка. При этом женщины сообщили, что им нравятся зимние выходные из-за удобного графика работы, а мужчины в эти дни хотели бы отвлечься от дел и расслабиться.

Ранее сообщалось, что в наступившем 2024 году 50% россиян хотели бы пожелать остальным мирного неба над головой и окончания спецоперации. Еще 14% граждан заявили, что пожелали бы окружающим здоровья, 14% респондентов — терпения и оптимизма.