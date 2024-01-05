Синоптики пообещали небольшое ослабление морозов в Москве Снег, гололедица и до минус 17 градусов ожидаются в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве после череды рекордных морозов ожидается небольшое потепление — столбики термометров 5 января не опустятся ниже отметки в минус 17 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России. Погода в городе будет облачной и снежной, также ожидается гололедица.

Днем в столице прогнозируют от минус 15 до минус 17 градусов, в ночь на субботу температура воздуха составит до минус 17 градусов. Тем временем в Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ветер в столице ожидается северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление установится на отметке в 744 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 16 авиарейсов были задержаны 4 января на прилет в Москву и вылет из столицы. Причины не сообщалось. Предположительно, это было связано с сильными холодами.

Ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 27,0, на Балчуге было минус 25,0, в Строгино — минус 25,6, Тушино — минус 27,7. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы. Ниже отметки в 30 градусов температура воздуха опустилась в Волоколамске, Шаховской, Пушкино, Солнечногорске, Луговой, Дмитрове, Клину.