16 самолетов задерживаются в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 авиарейсов задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона. Причины не сообщаются. Предположительно, это может быть связано с сильными холодами.

Так, по данным на 21:34 мск, в аэропорту Шереметьево задерживаются 11 рейсов, во Внуково задержаны пять авиарейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не наблюдается.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о проблемах в работе московского аэропорта Шереметьево. Предположительно, это связано с экстремально холодной погодой. В частности, по данным канала, пассажирам задерживают выдачу багажа.

Ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 27,0, на Балчуге было минус 25,0, в Строгино — минус 25,6, Тушино — минус 27,7. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы. Ниже отметки в 30 градусов температура воздуха опустилась в Волоколамске, Шаховской, Пушкино, Солнечногорске, Луговой, Дмитрове, Клину.

В этот же день в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что представители авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса. Они рассказали, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейса им раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года.