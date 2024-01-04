В Шереметьево задерживают выдачу багажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево задерживают выдачу багажа пассажирам, передает Telegram-канал Mash. Предположительно, это связано с экстремально холодной погоды.

Также около семи рейсов на вылет задерживаются, пять на прилет — перенесены. Известно, что в аэропорту Внуково девять рейсов на прилет отстают от расписания.

Ранее сообщалось, что ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 27,0, на Балчуге было минус 25,0, в Строгино — минус 25,6, Тушино — минус 27,7. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы. Ниже отметки в 30 градусов температура воздуха опустилась в Волоколамске, Шаховской, Пушкино, Солнечногорске, Луговой, Дмитрове, Клину.

Днем 4 января сообщалось, что движение пяти пассажирских поездов дальнего следования задерживается на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области. Составы уже несколько часов стоят в поле на морозе. Задержка вызвана технической причиной.