Пять пассажирских поездов застряли на морозе под Челябинском

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Движение пяти пассажирских поездов дальнего следования задерживается на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Составы уже несколько часов стоят в поле на морозе. Задержка вызвана технической причиной.

В ЮУЖД уточнили, что речь идет о поездах № 346 Адлер — Нижневартовск, № 332 Уфа — Новый Уренгой, № 331 Новый Уренгой — Уфа, № 122 Оренбург — Екатеринбург, № 146 Челябинск — Санкт-Петербург. Кроме того, в железнодорожную пробку попала пригородная электричка Челябинск — Каменск-Уральский.

В пресс-службе заверили, что принимают все меры для минимизации задержки поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленное неудобство.

По информации Telegram-канала Baza, к задержке движения привела поломка колесной пары локомотива поезда № 346. Отмечается, что это не первая поломка за рейс, до этого во время остановки поезда в Челябинске железнодорожники меняли подшипник. По словам начальника поезда, первая попытка починки локомотива была не очень удачной и теперь нужна помощь инженерного поезда.

Пассажиры пожаловались на то, что им нечем питаться. В составе нет вагона-ресторана, а у проводников из продуктов только вафли и орешки. Кроме того, многие пассажиры поезда выразили опасение, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге, поскольку сроки возобновления движения неизвестны.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, задержался на 2,5 часа из-за вынужденной остановки. Состав застрял в поле в 30-градусный мороз, при этом отопление в поезде отключили. Всех пассажиров «Ласточки» переместили из последних вагонов в первые три. Из-за выключенного отопления людям пришлось одеться.