Пассажиры «Ласточки» застряли в ледяном плену по пути в Москву Поезд «Ласточка» на 2,5 часа задержался в мороз без отопления по пути в Москву

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Скоростной поезд «Ласточка», который следовал из Нижнего Новгорода в Москву, задержался на 2,5 часа из-за вынужденной остановки, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. По информации Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», состав застрял в поле в 30-градусный мороз, при этом отопление в поезде отключили.

3 января в 23:38 (мск) на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда № 707 сообщением Нижний Новгород — Москва. В настоящий момент поезд уже прибыл в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа, — говорится в сообщении.

Как передает Telegram-канал, всех пассажиров «Ласточки» переместили из последних вагонов в первые три. Из-за выключенного отопления людям пришлось одеться. Некоторые очевидцы также сообщили, что в вагоне было тяжело дышать, кто-то падал в обморок.

Ранее на четвертом Московском центральном диаметре приостановили движение поездов из-за повреждения контактного провода. Инцидент произошел на участке в районе станции Тестовская. По данным столичного департамента транспорта, специалисты устранили неисправность в течение 20 минут.