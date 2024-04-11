Пилоты «Аэрофлота» промахнулись и сели не на ту полосу в Шереметьево «Авиаторщина»: пилоты «Аэрофлота» ошиблись полосой при посадке в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилоты воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» ошиблись полосой при посадке в аэропорту Шереметьево, пишет Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, в воздушной гавани работали две из трех взлетно-посадочных полос, посадка происходила на правую, а взлеты производились с центральной, на которую в итоге сел авиалайнер.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в среду, 10 апреля, с лайнером, летевшим в Москву из Саратова. Когда Airbus А320 приступил к снижению, диспетчер установил связь с пилотами и дал указание продолжать заход на правую ВПП. Через некоторое время он сообщил членам экипажа о незначительном отклонении от курса. Пилоты подтвердили информацию и ответили, что видят нужную полосу.

По информации канала, диспетчер дал разрешение на посадку на правую полосу, ожидая, что пилоты совершат маневр, однако авиалайнер продолжил лететь курсом с отклонением. В итоге он понял, что самолет сядет на полосе взлета, и дал команду приземлившемуся до этого воздушному судну ожидать на рулежной дорожке между двумя ВПП. Как рассказал источник издания, диспетчер контролировал ситуацию и не стал обращать внимание экипажа на неверный курс, он заранее обеспечил им безопасную возможность сесть на обе полосы.

Ранее в США у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера оторвалась обшивка одного из двигателей. Самолет с 135 пассажирами на борту, направлявшимися в Хьюстон, пришлось развернуть через 25 минут после вылета. Пассажиры отправились в город назначения спустя несколько часов, а сам лайнер отправили на проверку.