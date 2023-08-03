Песков: местом встречи Путина и Эрдогана необязательно будет Турция

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время обсудить место и сроки встречи, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе посещения форума «Территория смыслов», передает ТАСС. По его словам, это будет сделано по дипломатическим каналам.

Они [Путин и Эрдоган] несколько раз говорили по телефону и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам, — сказал Песков.

Он напомнил, что лидеры двух стран давно собирались провести переговоры. Путин и Эрдоган планировали встретиться еще до президентских выборов в Турции, но не сделали этого из-за «злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции», пояснил Песков.

Место встречи Путина и Эрдогана будет обговариваться, «это не обязательно Турция», подчеркнул представитель Кремля. При этом он напомнил, что «Эрдоган приглашает к себе», так как не может совершать какие-то визиты, потому что должен постоянно находиться в стране.

Недавно турецкий профессор Соли Озал выразил мнение, что Эрдоган наверняка попытается использовать встречу с Путиным, чтобы возобновить зерновую сделку. По его словам, для этого турецкому лидеру предстоит приложить немало усилий.