Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 7 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Вечером панда Катюша мило уснула на животе у мамы, а уже утром удивляла поклонников занятием йогой. Какие последние новости известны о животном сегодня, 7 июня?

Как спят панды

Днем 6 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию Катюши, которая мило заснула прямо на маме Диндин. На снимке видно, что большая медведица улеглась животом на лестницу из бревен, а ее маленькая дочка забралась к ней на спину.

«Любовь», — подписала снимок Акулова.

До этого директор Московского зоопарка делилась видео, на котором Катюша в ночное время развлекала себя на деревянной горке. Маленький медвежонок забрался наверх и медленно скатывался с настила. При этом в кадре не видно мамы, которая, возможно, уже отдыхала.

Специалист по китайской фауне Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что обычно панды спят по 12 часов в сутки. По словам эксперта, это напрямую связано с их энергосберегающей системой организма.

«Панды спят по 12 часов в сутки. Это связано с энергосберегающей системой их организма. Исторически большие панды были хищниками, питались кормами животного происхождения и быстро переваривали пищу. В процессе эволюции особенности пищеварения сохранились, только теперь они вегетарианцы. Растительная еда малопитательная, а перерабатывают они ее моментально. Поэтому животным приходится часто есть и восстанавливать силы во время сна», — рассказала Овчинникова в комментарии mos.ru.

Как Катюша провела утро 7 июня

Утром 7 июня Акулова поделилась видео, на котором маленькая панда занялась утренней йогой вместе с веточкой бамбука. На ролике Катюша подняла заднюю лапу вверх, демонстрируя удивительные способности растяжки.

«Утренняя йога от Катюши», — подписала Акулова ролик.

Новое видео с пандой умилило подписчиков. Пользователи Сети отмечают грациозность Катюши.

«Вроде бы колобок. Но такой грациозный!» — отмечает Людмила Zn.

«Катерина — мастер восточных техник. Ничего удивительного. В Китае монахи как раз такие. Дух там такой», — пишет под роликом Елена М.

«Мне кажется, что можно и Ирине Винер показаться, прирожденная художественная гимнастка. Феноменальная работа с предметом», — пишет Анна.

«Скорее это „нестыковка лап“: глаза открылись, а лапы сами по себе», — предположила Ольга Переверзева.

Как долго панда Катюша будет в Москве

В конце лета панденок отпразднует свой первый день рождения. Катюша появилась на свет 24 августа 2023 года. На момент рождения вес медвежонка составлял всего 150 г.

За прошедшие месяцы Катюша заметно подросла. В апреле 2024 года стало известно, что дочь Диндин весит 22 кг, а длина ее головы достигла 26 см, в то время как размер туловища вместе с хвостиком — 83 см.

Говоря о характере медвежонка, Акулова называла ее «достаточно боевой дамой». Панденок мешал специалистам проводить измерения, постоянно вертелся и прыгал. День, когда получалось сделать все замеры, можно было считать удачным, шутили в зоопарке.

Когда Катюше исполнится четыре года, она уедет из Москвы в Китай. Эта страна — ее историческая родина, поскольку именно там родились папа и мама любимицы столичного зоопарка. В марте начальник отдела «Фауна Китая» Ирина Овчинникова призналась, что в зоопарке еще не думают об отъезде панды.

«Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше», — отмечала сотрудница зоосада.

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