Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала видео от своих подписчиков, где панда Катюша знакомится со своей новой игрушкой — бамбуковой лестницей. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша привыкает к новой игрушке

Акулова опубликовала полутораминутный ролик, где Катюша с осторожностью осматривает новую бамбуковую лестницу, которую ей сделали киперы. Панда несколько раз обошла конструкцию, но так и не решилась забраться на нее.

«Подписчики прислали видео с новой Катюшиной игрушкой. Как думаете, через сколько она ее освоит?» — написала директор Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой обратили внимание, что Катюша не доверяла своей новой игрушке и сначала хочет ее изучить, прежде чем взбираться наверх.

«Катюше новая игрушка явно нравится. Зная ее смекалку, думаю, что освоит она эту лесенку быстро, но на публику работать не будет. В спокойной атмосфере она с ней „познакомится“ как следует. Главное, чтобы не сжевала»;

«К концу дня, думаю, она лесенку освоит. Катюша упрямая и настырная, как все русские, поэтому эта игрушка ее надолго не заинтересует. Катерина очень креативна, и ее постоянно надо удивлять, и сотрудники зоопарка молодцы, видно, что в этом направлении очень стараются»;

«Катюша основательно подходит к освоению новой игрушки. Надо обнюхать всю, посмотреть со всех сторон. К вечеру освоит. Хотелось бы посмотреть, как наша малышка по ней взбирается вверх. Очень интересно было бы увидеть первые ее передвижения»;

«До чего она любознательная. Со всех сторон ее обошла, потрогала, но так и не решилась взобраться. Другие бы сразу же полезли, но наша Катюша не такая. Ей сначала надо все изучить, а только потом пускать в дело свой игривый характер», — писали подписчики Светланы Акуловой.

Какая еда запрещена для Катюши

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru рассказал, что вредной пищей для панд являются изюм, орехи, сосиски, шоколад и чеснок.

По его словам, негативно на здоровье данного вида животных может сказаться острая, копченая, соленая или перченая еда.

«Панда ест практически все, в том числе и сладости. Хотя шоколад и конфеты плохо на них влияют. Так же, как изюм, орехи, лук, чеснок, все острое, копченое, соленое, перченое. Это тоже вредно. Грубо говоря, наша еда со стола — сосиски, шоколадки — она, может быть, и съест, но это не лучшим образом отразится на ее здоровье. Все-таки она хоть медведь, но травоядненький», — пояснил ветеринар.

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