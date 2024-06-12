Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Катюша 12 июня совсем не хотела просыпаться, но позже вышла на прогулку по вольеру, чем обрадовала посетителей Московского зоопарка. Какие последние новости о медвежонке известны сегодня?

Как просыпается панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, на котором сонный панденок никак не хочет просыпаться. Медвежонок улегся всем телом на бревна, одно из которых стало своеобразной подушкой для подбородка Катюши.

Свесив передние лапы, панда посматривала на оператора и подергивала ушами, но потом решила скрыться от внимания посетителя и опустила мордочку вниз. Правда, затем Катюша все же подняла голову и уложила обратно на «подушку». После этого панда начала сонно прикрывать глаза, не обращая внимания на оператора.

Специалист по китайской фауне Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что обычно панды спят по 12 часов в сутки. По словам эксперта, это напрямую связано с их энергосберегающей системой организма.

«Исторически большие панды были хищниками, питались кормами животного происхождения и быстро переваривали пищу. В процессе эволюции особенности пищеварения сохранились, только теперь они вегетарианцы. Растительная еда малопитательная, а перерабатывают они ее моментально. Поэтому животным приходится часто есть и восстанавливать силы во время сна», — рассказала Овчинникова в комментарии mos.ru.

Как Катюша отмечает День России

Акулова написала, что «в честь дня России Катюша решила прогуляться по уличному вольеру, обрадовать посетителей». На опубликованном видео панденок была очень увлечена осмотром бревенчатого настила, деревьев и травы.

«Как смешно Катюша перешагивает травку», «Прелесть какая, а Катюшке страшно лапочки-то на травку класть», «Ну вот, пошла по травке, по кустикам, а то боялась», «Любопытство взяло верх», умиляются подписчики, которые внимательно следят за успехами Катюши.

Ненадолго показав себя посетителям зоопарка, Катюша отправилась на прогулку по поляне. После этого она решила укрыться от внимания публики и взобралась по каменной лестнице.

«Вот же ж понимает, что сегодня праздник, спать нельзя, надо быть в центре внимания! Как и положено принцессе!» — написала пользовательница Надежда П.

«Катюня почуяла, что день особый, умничка», — добавила Элла.

«Спасибо нашей российской Катюше за подарок», — поблагодарила панденка Елена.

Позднее Акулова опубликовала еще одно видео. В ролике, снятом посетителями столичного зоопарка, Катюша прогуливается перед гостями вместе с мамой Диндин. Панденок попыталась сбежать от родительницы по каменной лестнице, но та успела ее поймать и стащить обратно на полянку. Через некоторое время обе обитательницы решили скрыться от глаз публики и уже вместе взобрались по лестнице. Диндин страховала дочь, придерживая за шкурку зубами.

Некоторые пользователи заволновались, что Диндин кусает Катюшу. В комментариях им ответили, что это может быть проявление родительской любви и воспитательные меры.

«Мне кажется, что эти покусывания мамы означают поцелуи, игры, чтобы дочка знала, что мама ее любит, всегда рядом», — предположила Анастасия С.

«Знаки любви, внимания Катюше. Многие пандята этого не испытывают и не знают маминого внимания», — добавила другая пользовательница.

«Скорее всего, мама предупреждает, что опасно так забираться одной, ведь потом она Катюню сзади контролировала», — указал пользователь с ником 52957.

«Это игра такая — колобок, колобок, я тебя съем. Скорее мама хочет ее накормить, а Катюше не до этого», — отмечают в комментариях.

«Прелесть девчонки. Мама пока доминирует, сначала старшие, потом — по росту. Быстренько Катюшку потащила наверх, главная — мама. Воспитательный процесс никто не отменяет. Больно мама своему детенышу не сделает», — со смеющимися смайликами написала Наталья.

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