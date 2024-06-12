Абрамович, Лисин, Потанин: список Forbes — 2004, что с ними 20 лет спустя

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС/РИА Новости

Михаил Фридман, Михаил Ходорковский, Роман Абрамович

За 20 лет совокупное состояние десяти самых богатых россиян по версии Forbes выросло почти в четыре раза — с $54,8 млрд до $218,3 млрд. Изменились и персоналии — из списка 2004 года в десятке крупнейших бизнесменов 2024-го осталась ровно половина. NEWS.ru вспомнил, какие бизнесмены были самыми богатыми два десятилетия назад и как с того времени изменилось их состояние.

Михаил Ходорковский

Самым богатым россиянином в 2004 году стал глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На тот момент он уже был за решеткой и под судом по первому делу об экономических преступлениях, которые сам фигурант и его соратники считали политически мотивированными. Его состояние Forbes оценивал в $15,2 млрд.

По состоянию на 2021 год активы опального бизнесмена, который к тому времени отсидел больше 10 лет, вышел на свободу и эмигрировал из РФ, составляли по версии Forbes $600 млн. Он владел фондом Quadrum Global, управляющим недвижимостью в Европе и США. Сам Михаил Ходорковский в 2022 году оценивал свое состояние в $500 млн. Помимо бизнес-проектов, экс-глава ЮКОСа сегодня участвует в оппозиционных объединениях и поддерживает медиа подобного толка.

Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press Михаил Ходорковский

Роман Абрамович

В 2004 году его состояние оценивалось в $12,5 млрд, на тот момент Абрамович был не только одним из самых богатых россиян, но и губернатором Чукотского автономного округа. В 2005 году он продал «Газпрому» свой якорный актив — компанию «Сибнефть» — почти за $13,1 млрд и еще три года оставался самым богатым человеком России.

Роман Абрамович остается в списке российских миллиардеров Forbes, занимает там 16-ю строчку с состоянием $9,7 млрд. В его активы входят 28,6% акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz, основной пакет инвестиционной компании Millhouse, недвижимость, акции «Норильского никеля», «Яндекса», «Ренессанс Страхования» и стримингового сервиса ivi.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Роман Абрамович

Виктор Вексельберг

Два десятилетия назад его активы оценивались в $5,9 млрд, а основным источником благосостояния считались нефтяная компания ТНК-BP и металлургическое предприятие «СУАЛ-Холдинг». В 2024 году Вексельберг разбогател еще больше — Forbes полагает, что он владеет $7 млрд.

Но вместо третьей строчки в 2004-м сегодня бизнесмен находится на 23-й позиции рейтинга российских миллиардеров. Он владеет долей в корпорации РУСАЛ (12,58%), а также в швейцарских компаниях Oerlikon (18,98%) и Sulzer (48,82%). Помимо этого, Вексельберг занимает пост председателя совета директоров группы компаний «Ренова».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Вексельберг

Михаил Прохоров

В 2004 году миллиардер имел 28,87% акций «Норильского никеля», будучи гендиректором компании, и обладал состоянием в $5,4 млрд. За 20 лет он попробовал себя в политике (в 2012 году баллотировался в президенты) и других видах бизнеса, разбогатев до $11 млрд, но заняв 11-ю строку рейтинга богатейших россиян вместо четвертой в 2004-м.

Сегодня Forbes называет Михаила Прохорова «частным инвестором», а источник благосостояния связывает с «тотальной распродажей активов» и долей в банке «Ренессанс Кредит».

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Предприниматель Михаил Прохоров приехал на экономический форум в Санкт-Петербурге на Ё-мобиле, 2013 год

Владимир Потанин

Как и в 2004-м, сейчас он находится на пятой строке рейтинга российских миллиардеров. Только если 20 лет назад активы Владимира Потанина оценивались в $5,4 млрд, то в 2024 году их стоимость выросла более чем в четыре раза — до $23,7 млрд.

Как и 20 лет назад, сегодня источником благосостояния Потанина остается «Норильский никель», который бизнесмен купил в 1995 году в ходе одного из залоговых аукционов. Через год после покупки миллиардер занял пост первого вице-премьера правительства РФ. В 2004 году Forbes называл Потанина «едва ли не главным поставщиком новых управленцев в регионы», имея в виду, что на тот момент бывшие топ-менеджеры «Норникеля» Александр Хлопонин и Дмитрий Зеленин занимали посты губернаторов Красноярского края и Тверской области.

Сегодня Потанин владеет почти 37% акций «Норильского никеля», 45% акций Росбанка и 35% компании TCS Group, также известной как Тинькофф Банк. В том числе он занимает пост президента инвестиционного холдинга «Интеррос».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Потанин и Эльвира Набиуллина

Михаил Фридман

В 2004 году он обладал активами на сумму $5,2 млрд, будучи председателем наблюдательного совета директоров «Альфа-Групп». Сегодня Михаил Фридман стал еще богаче — Forbes оценивает его состояние в $13,1 млрд, но при этом миллиардер занимает уже не шестую, а 10-ю позицию.

Фридман являлся основным владельцем группы LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%, Dia) и по состоянию на февраль 2022 года, активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Group — 47,9%).

Еще в 2019 году Фридман считался самым богатым жителем Лондона. Там бизнесмен жил и после введения против него санкций Евросоюза в конце февраля 2022 года (впоследствии он переехал в Израиль, а затем вернулся в РФ). Ограничительные меры предусматривали заморозку активов на территории ЕC и запрет на въезд. В апреле 2024 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бизнесмена и удалил его имя из санкционного списка.

На фоне введения санкций Фридман вышел из совета директоров Альфа-Банка, также он лишился поста председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп». В марте 2023 года сообщалось о готовности миллиардера продать свою долю в кредитной организации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Михаил Фридман

Владимир Лисин

Два десятилетия назад владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин имел активы на сумму $4,8 млрд. В 2024-м его состояние выросло более чем в пять раз — до $26,6 млрд. Таким образом, он занял третью строчку рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes.

Помимо НЛМК Лисин также владеет пакетом акций Первой портовой компании. При этом осенью 2023 года он продал крупнейшего в РФ частного железнодорожного оператора «Первая грузовая компания». Сумма сделки превысила 200 млрд рублей.

Фото: prav.tatarstan. ru/Global Look Press Владимир Лисин

Олег Дерипаска

В 2004 году Олег Дерипаска обладал активами на сумму $4,5 млрд, контролируя РУСАЛ, Горьковский автозавод и 56% российского производства автобусов, а также Красноярскую ГЭС и сотни других организаций. «Не прошли даром и контакты Олега Владимировича с властью: в 2001 году предприниматель вступил в брак с Полиной Юмашевой, дочерью зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева», — писал Forbes 20 лет назад.

С тех пор Олег Дерипаска «обеднел» до $2,8 млрд, опустившись с восьмой на 51-ю строчку рейтинга российских миллиардеров. Сегодня его бизнес также основан на автопроме, энергетике и алюминии: миллиардер контролирует Группу En+ (объединяет активы в энергосекторе и долю в РУСАЛе) и ГАЗ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Дерипаска

Алексей Мордашов

Занимавший в 2004 году девятую позицию рейтинга Алексей Мордашов владел активами на сумму $4,5 млрд. На тот период основным источником его благосостояния была «Северсталь-групп». За 20 лет он разбогател боле чем в пять раз, и сегодня его состояние оценивается в $25,5 млрд. Таким образом, теперь Мордашов поднялся на четверную строку рейтинга самых состоятельных россиян.

Как и раньше, одним из его основных бизнесов остается «Северсталь». Также в портфеле активов Мордашова доли в торговой сети «Лента», международной золотодобывающей компании Nordgold, корпорации «Силовые машины» и германской туристической компании TUI.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Мордашов

Вагит Алекперов

Если 20 лет назад нефтяной магнат Вагит Алекперов замыкал топ-10 самых богатых россиян, то теперь он оказался на первом месте среди миллиардеров РФ. В 2004 году активы основателя корпорации ЛУКОЙЛ и бывшего замминистра нефтегазовой промышленности СССР оценивались в $3,9 млрд, а в 2024-м, по данным Forbes, его состояние увеличилось более чем в семь раз — до $28,6 млрд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вагит Алекперов

Какие миллиардеры вошли в топ-10 в 2024 году

Помимо Вагита Алекперова, Владимира Лисина, Алексея Мордашова, Владимира Потанина и Михаила Фридмана, которые оказались в числе самых богатых россиян и 20 лет назад, и сегодня, в 2024 году в топ-10 также вошли миллиардеры Леонид Михельсон ($27,4 млрд), Геннадий Тимченко ($23,4 млрд), Андрей Мельниченко ($21,1 млрд), Павел Дуров ($15,5 млрд) и Алишер Усманов ($13,4 млрд).

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