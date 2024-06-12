Как правильно пользоваться кондиционером в машине, чтобы не заболеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кондиционер — это самый эффективный способ спасения водителя во время летней жары. Однако им нужно уметь пользоваться. Ведь если не соблюдать правила эксплуатации, то можно легко простудиться. Как правильно включать «кондей», чтобы он не навредил здоровью, — в материале NEWS.ru.

Как нужно охлаждать нагретый автомобиль

Если автомобиль стоит под солнцем с закрытыми окнами и дверьми, то воздух в салоне может нагреваться очень быстро. Так, при плюс 23–25 градусах на улице уже через полчаса в машине может быть более 40 градусов жары. А если на улице +30, то салон за пару десятков минут может прогреться до +50.

Поэтому нельзя оставлять маленьких детей одних в автомобиле — у малышей еще не сформирован до конца теплообмен, на жаре они могут быстро получить тепловой удар. В ГИБДД постоянно подчеркивают, что ребенка в машине можно оставлять одного не более чем на пять минут. А если водитель ушел на более продолжительный период, то его могут оштрафовать на 500 руб. «При более серьезных последствиях для ребенка, которого оставили в машине, допускается уголовная ответственность», — подчеркивают в ГИБДД.

Из-за высокой температуры в салоне водителям часто хочется сразу же включить кондиционер на полную мощность. Однако делать этого не стоит. Когда в салоне плюс 40–50 градусов, а кондиционер начнет дуть холодный воздух, то риск простудиться резко увеличивается. Организм даже взрослого человека не любит, когда температура меняется за короткий промежуток времени.

Лучше сразу не включать кондиционер. После того как двигатель начал работать, рекомендуется опустить стекла, открыть двери машины и выйти из салона. Дайте салону проветриться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но и после этого не стоит включать кондиционер на полную мощность. Лучше выставить на датчиках управления климат-системой 22-23 градуса. При этом поток воздуха должен быть направлен не на водителя. И не на лобовое стекло (оно может треснуть из-за перепада температур). Прохладный воздух должен первое время идти на боковые стекла.

Ну а после старта не закрывайте окна какое-то время — пускай поток набегающего воздуха естественным образом охладит автомобиль (лучше открыть водительское и правое заднее окно). Через 3–5 минут окна нужно будет закрыть. И лишь затем имеет смысл постепенно снижать температуру воздуха в кондиционере. Помните, что максимально комфортная для человека температура — это 20–22 градуса.

Также не забывайте, что автомобильный кондиционер требует периодического обслуживания. Нужно вовремя менять салонный фильтр (если вы ездите по пыльным дорогам, то делать это лучше чаще, чем рекомендует автопроизводитель). Также следует контролировать, чтобы в системе кондиционирования не появилась плесень. И если вы чувствуете при включении «кондея» затхлый запах, то надо незамедлительно сделать антибактериальную обработку (можно обратиться в сервис, а можно приобрести специальные аэрозольные баллончики с защитным средством).

Как нужно питаться водителю в жару

Есть еще несколько правил, которые помогут водителю не заболеть летом. Если поездка займет больше часа, то лучше взять с собой бутылку воды. Если нет противопоказаний, то общее правило такое: чем чаще вы пьете, тем лучше. Главное, чтобы это были полезные жидкости. Например, простая или минеральная вода, натуральные морсы, черный или зеленый чай, кисломолочные продукты. А вот пить газированные напитки, лимонад, кофе или энергетики категорически не рекомендуется.

А если вам предстоит долгая поездка, то нужно помнить про сбалансированное питание. Например, Роспотребнадзор рекомендует летом исключить из рациона жирную пищу, а потребление мяса ограничить, заменив его рыбой и морепродуктами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Лето требует перехода на облегченный режим питания: за сутки в организм должно поступить 28% жиров (которые на 2/3 будут состоять из жиров растительного происхождения), 55% белков (как растительных, так и животных в соотношении 1:1), 17% углеводов. В жару лучше не есть много, больше пить и отдавать предпочтение овощам и фруктам. Полноценные приемы пищи перенесите на утро или вечер», — пояснили в ведомстве. Поэтому в дальней дороге лучше питаться овощными салатами, фруктами или нежирным супом.

Обращайте внимание и на одежду. Важно, чтобы в жару она была легкой, а воротник или галстук не сжимал шею. Также одежда не должна стягивать кисти рук. И обязательно имейте с собой головной убор — надевайте его при выходе из машины.

Что делать, если стало плохо за рулем

Если жарким летом во время управления машиной вы почувствовали головокружение, головную боль, вялость или, напротив, непонятное возбуждение, то, вероятно, у вас тепловой удар. Немедленно остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Выйдите из машины и сядьте куда-нибудь в тень, расстегните рубашку, снимите галстук, разуйтесь.

Если есть вода — обязательно попейте. Кроме того, возьмите какую-нибудь тряпку, смочите ее и положите себе на голову. И не курите — никотин в данном случае только навредит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защитить машину от перегрева

Самым простым способом защиты салона автомобиля от перегрева является парковка в тени. Однако далеко не всегда получается найти стоянку с навесом.

Отлично работает и тонировка стекол. Согласно российскому законодательству, тонировать пленками с высоким уровнем защиты от ультрафиолета можно только задние стекла. Но можно тонировать передние боковые и даже лобовое стекло. Правда, светопропускная способность пленки должна быть не выше 20–25%. Кроме того, можно наклеить на лобовое стекло тонировочную полоску шириной 14 см (характеристики этой пленки не оговариваются, она может быть любой).

При этом за чрезмерную тонировку передних боковых или лобового стекла существует штраф: согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП, это 500 рублей. И вместе со штрафом инспектор выписывает так называемое предписание на устранение нарушения. А при повторной остановке может быть уже составлен протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»: штраф 2000–4000 рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок 40–120 часов.

Не забывайте и про солнцезащитные экраны — их можно купить по цене 300–500 руб. Такие шторки устанавливают под лобовым стеклом.

Читайте также:

Обгон пробки по обочине: какие штрафы, когда разрешается съезжать с дороги

Самые важные автомобили Красной армии: на каких машинах СССР победил фашизм

Новая машина Путина: чем хорош президентский Aurus Senat

Чем обработать машину, чтобы не ржавела: все способы защиты