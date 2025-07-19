Появились кадры падения акробата из Китая на выступлении в московском цирке Падение китайского акробата в цирке на Вернадского в Москве попало на видео

Во время выступления в московском цирке на Вернадского китайский акробат потерял равновесие и упал на сцену, сообщает Telegram-канал Baza. Судя по опубликованным кадрам, артисты пытались исполнить сложный акробатический номер на велосипеде. Гимнаст сорвался с плеч своего напарника.

Акробат предпринял попытку подняться сразу после падения, но сделать этого не смог — по всей видимости, полученные повреждения оказались достаточно тяжелыми. Медицинская бригада, дежурившая на представлении, оказала первую помощь, после чего пострадавшего доставили в ближайшую больницу для обследования.

Ранее в Большом Московском цирке артист из Эфиопии упал с большой высоты во время репетиции перед первым выступлением труппы, которая прибыла в столицу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

До этого в Санкт-Петербурге в цирке на Фонтанке во время исполнения номера тремя гимнастами на круговом турнике неожиданно сломалась конструкция. Один из акробатов упал на сцену, получив сильные удары затылка и спины. Инцидент случился в первом акте вечернего шоу под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе.