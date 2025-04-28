Осуждены организаторы нелегальной экскурсии, убившей восемь человек В Москве суд вынес приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Александр Ким

Предпринимателя Александра Кима приговорили к 5,5 года колонии, признав его виновным в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, обернувшейся гибелью восьми человек, передает ТАСС. Признавший вину диггер Никита Дубас осужден на 8,5 года колонии. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.

Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения, — огласила приговор судья.

Что касается иска потерпевших, то его удовлетворили не полностью. С подсудимых взыскано 14 млн рублей, а также судебные издержки. Пятеро потерпевших не стали предъявлять исковые требования.

До этого стало известно, что российские туристы купили экскурсию по самым известным островам Пхукета, однако в результате едва не утонули. За экскурсию к островам Пхи-Пхи, провинции Краби, бухте Майя Бэй они отдали 11 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристический батискаф «Синдбад», затонувший в египетской Хургаде, не сталкивался с рифом или каким-либо другим объектом перед катастрофой. Таким образом, версия о том, что именно столкновение стало причиной затопления батискафа и последующей гибели шести человек, оказалась несостоятельна.