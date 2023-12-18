Опубликовано видео спасения ребенка за секунду до наезда поезда на КамАЗ В Домодедово тепловоз снес КамАЗ, застрявший на переезде

Фото: t.me/gumvd50

В подмосковном Домодедово 18 декабря поезд на скорости снес грузовой автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД Московской области. На опубликованном в Сети видео видно, что мужчина успел за несколько секунд до столкновения вытащить из кабины ребенка.

Примерно в 12:22 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева в городском округе Домодедово, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, остановившимся на железнодорожном переезде, — сообщили в полиции.

В итоге грузовик и тепловоз получили механические повреждения. Инцидент обошелся без человеческих жертв. МВД устанавливает все обстоятельства произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Задержка в движении поездов составила не более 15 минут. Судя по фото, кабина поезда осталась практически целой.

В ноябре 61-летний водитель самосвала Shacman в Иркутской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским локомотивом. Состав следовал из Северобайкальска в Москву. В аварии погибли 49-летний машинист, его 39-летний помощник и водитель грузовика.