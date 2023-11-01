Опубликовано фото хозяина кота, запертого в машине в Москве РЕН ТВ: хозяином запертого в машине кота в Москве оказался житель Воскресенска

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Хозяином кота, запертого в машине в центре Москвы, оказался 40-летний житель Воскресенска, сообщает РЕН ТВ. По его информации, мужчину зовут Алексей Ю., он работает в магазине бытовой химии. Опубликовано его фото.

Мать Алексея рассказала, что недавно он предлагал брату поехать с ним на Красную площадь, чтобы читать какие-то проповеди. Кот при этом оказался бездомным и сам прильнул к семье. Женщина уточнила, что это кошка.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что спасатели и полицейские не просто могут, а обязаны вызволить кота, оставленного в машине. Депутат указал, что в таких условиях питомец может пострадать или вовсе погибнуть, что подпадает под определение жестокого обращения с животными.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков призвал предпринять срочные меры для спасения запертого в машине котенка. По словам ветеринара, в случае промедления последствия для здоровья животного могут оказаться непоправимыми, учитывая, что неизвестно, когда вернется его владелец.

Местные жители четыре дня пытались спасти котенка, запертого в автомобиле на парковке недалеко от Охотного ряда. Москвичи обращались в МЧС и полицию, но там отказывались вскрывать машину без разрешения владельца. СМИ писали, что хозяина питомца, предположительно, задержали за неадекватное поведение и направили в психиатрическую клинику.

В итоге спасатели и полицейские все же прибыли на место и спасли кота. Сотрудники МЧС аккуратно вскрыли дверь машины и вызволили котенка, которого направили в ветеринарную клинику. Машину опечатали, она будет отбуксирована на штрафстоянку.