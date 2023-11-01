Ветеринар сообщил о смертельной угрозе запертому в машине коту Ветеринар Шеляков: четыре дня взаперти без еды и питья критичны для кота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо предпринять срочные меры, чтобы спасти кота, запертого на четыре дня в машине, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, сроки метаболизма у котенка вдвое ниже, чем у взрослых особей, поэтому спасать его надо в срочном порядке.

Если говорить о котенке, запертом в машине, нужно предпринять срочные меры, иначе последствия для здоровья могут оказаться непоправимыми. Тем более если, как пишут СМИ, хозяина отправили на психиатрическое обследование, неизвестно, сколько это все продлится, — говорит он.

По его словам, такой срок без еды и питья, критичен для организма котенка.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неравнодушные люди пытаются спасти кота, который четвертый день остается запертым в машине без хозяина. Животное заметили на платной парковке в районе Охотного Ряда.

Отмечается, что владельца машины задержали полицейские за неадекватное поведение и отправили в психиатрическую клинику. Граждане, обеспокоенные судьбой животного, обращались в МЧС и полицию, но те отказались вскрывать машину, поскольку для этого нужно согласие хозяина.