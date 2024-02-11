Однокурсник Сырского рассказал об учебе с будущим главкомом ВСУ в Москве Однокурсник Сырского Валиков рассказал об их участии в параде на Красной площади

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал газете «Известия», что из четырех лет учебы в Московском высшем общевойсковом командном училище они с будущим украинским военачальником около года провели в лагерях и полях, где отрабатывали тактическую и огневую подготовку и управление боевыми машинами. По словам Валикова, особенно ему запомнился парад на Красной пощади, на котором они с Сырским и другими выпускниками прошли маршем мимо Мавзолея Ленина.

Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех, — сказал мужчина.

Валиков рассказал, что они с Сырским окончили училище в 1986 году. Он также показал свою фотографию с нынешним главкомом ВСУ времен студенчества.

СМИ сообщали, что родственники Сырского до сих пор живут в России во Владимирской области, откуда родом новый главнокомандующий ВСУ. Предположительно, живущие в РФ родители украинского военачальника поддерживают политику российских властей и принимают участие в акции «Бессмертный полк».

Ранее проживающий в России отец Сырского, комментируя его назначение главкомом ВСУ, заявил журналистам, что не понимает, как сын может работать с Киевом. По словам мужчины, он воспринял новость о продвижении сына по службе так же, как и все.