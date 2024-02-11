Отец Сырского отреагировал на назначение сына главкомом ВСУ Отец нового главкома ВСУ не понимает, как сын может работать с Киевом

Фото: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini/Global Look Press

Александр Сырский

Проживающий в России отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав в комментарии RT сообщил, что чувствует от должности сына то же, что и все. При этом, отвечая на вопрос журналиста, мужчина отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами.

Я не знаю, как он работает с ними. Я с ними не работаю. <...>То же самое, что и вы почувствовали [от новости о назначении Сырского], больше ничего, — ответил Сырский.

Ранее мать нового главкома ВСУ Людмила не стала разговаривать с журналистами о назначении сына. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского. По их словам, пожилая пара не выходит из дома.

До этого стало известно, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Отец Сырского является бывшим полковником Вооруженных сил России в отставке. По данным СМИ, мать Сырского поет в хоре и занимается дачей, его родной брат работает в охране. Известно также, что Александр уехал на Украину в 1980-х годах.

До начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, участвовали в шествии «Бессмертный полк» и не скрываясь носили запрещенные на Украине георгиевские ленточки. Украинский военачальник порвал все родственные связи из-за того, что близкие поддерживают Россию.