Два гидроцикла столкнулись на Москва-реке Один человек пострадал при столкновении гидроциклов на Москва-реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москва-реке на большой скорости столкнулись два гидроцикла. В результате аварии пострадал один человек, у него диагностированы переломы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в районе улицы Нижние Мневники. При столкновении водители обоих транспортных средств упали в воду. По предварительным данным, один из них получил переломы ребер, ему оказывается медицинская помощь. Состояние второго участника аварии неизвестно.

В экстренных службах отметили, что разлива топлива в реку в результате столкновения гидроциклов не произошло. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новокубанске на территории школьного пруда перевернулся гидроцикл, которым управлял каскадер Сергей Кочерга. Он в результате происшествия выжил, а молодой человек 20 лет, который был пассажиром, утонул.