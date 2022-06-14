Все московские больницы получили сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во все медицинские учреждения столицы поступила информация о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Массовая эвакуация не проводилась. Сотрудники правоохранительных органов решили устроить выборочную проверку больниц.

Поступила анонимная информация об угрозе взрыва в больницах Москвы, — сказал собеседник агентства.

Об обнаружении взрывчатых веществ в больницах не сообщалось.

Ранее в МВД России сообщили, что ВСУ создают специальные кол-центры для организации телефонного терроризма в России. По данным ведомства, после начала спецоперации число ложных сообщений о терактах увеличилось в три раза, до 2172 случаев. В МВД добавили, что в ходе мониторинга интернета стало известно о наборе в данные организации сотрудников со знанием русского языка и с желанием «отомстить России».